Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Erst ein Quartett, dann ein Trio – die Teamsportlerinnen der Bahnrad-Nationalmannschaft fahren bei den Europameisterschaften die ersten Titel ein. Doch die Show in der Münchner Messe soll weitergehen. Nicht nur Lisa Brennauer, die sich auf ihrer Abschiedstournee befindet, will in den Einzeldisziplinen noch auftrumpften.

Seit vielen Jahren schon hat die Männer-Herrlichkeit im deutschen Bahnradsport ein (vorläufiges) Ende gefunden. Der Bahnvierer, ja, das war einst ein Flaggschiff im deutschen Sport. Und auch die