An die 200 Film- und Fernsehrollen hat Mario Adorf in seinem langen Künstlerleben bisher gespielt, die Theaterauftritte, Solo-Programme – wie zuletzt, 2019, seine Abschiedstournee mit dem bezeichnenden Titel „Zugabe“ –, dazu Lesereisen mit eigenen Werken nicht eingerechnet. Am Dienstag nun wird der beliebte Schauspieler 90 Jahre alt. Wir gratulieren.

Das volle weiße Haar, der sorgfältig getrimmte Bartwuchs, die charakteristische steile Falte zwischen den buschigen Augenbrauen, bereitwilliges Lächeln und ein skeptischer Blick: