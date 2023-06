Pop-Diva Madonna hat wegen einer schweren Erkrankung mehrere Tage auf der Intensivstation gelegen und muss ihre Welttournee verschieben.

Ihr Manager Guy Oseary erklärte auf der Online-Plattform Instagram, die US-Sängerin habe am Samstag eine „schwere bakterielle Infektion“ entwickelt und sei auf eine Intensivstation eingeliefert worden. Sie habe dort „mehrere Tage“ verbracht. Madonnas Welttournee, die Mitte Juli beginnen sollte, wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.

Das Promi-Portal Page Six der Boulevardzeitung „New York Post“ berichtete, Madonna sei in ein Krankenhaus in New York eingeliefert worden. Inzwischen sei sie aber schon wieder auf dem Weg der Besserung, versicherte ihr Manager. „Ihr Gesundheitszustand bessert sich, sie ist aber noch in medizinischer Behandlung“, erklärte Oseary. Wo Madonna derzeit betreut wird - ob weiterhin im Krankenhaus oder zu Hause - teilte er nicht mit.

Kein neuer Starttermin für die Tour

Die 64-Jährige werde sich voraussichtlich vollständig erholen. Bis auf Weiteres würden aber alle Termine auf Eis gelegt – das betreffe auch die Welttournee der Musikerin, die am 15. Juli starten sollte. Ein neuer Starttermin soll zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.

Das erste Konzert ihrer fast ausverkauften „Celebration“-Tour sollte am 15. Juli im kanadischen Vancouver stattfinden. Danach sollte die Pop-Diva in US-Städten wie Detroit, Chicago, Miami und New York auftreten. Im Herbst waren bislang Konzerte in Europa geplant, darunter in Köln, Berlin, Paris und London.

Die 1958 im US-Bundesstaat Michigan als Madonna Louise Ciccone geborene Sängerin zählt zu den größten Popstars der vergangenen Jahrzehnte. Sie hat seit Anfang der 80er Jahre 14 Studioalben veröffentlicht und sieben Grammys gewonnen. Zu ihren Welterfolgen zählen Hits wie „Like a Prayer“, „Material Girl“ und „Like a Virgin“.

Immer wieder Skandale

Mit ihren provokanten Bühnenshows und Videos löst sie einen Skandal nach dem anderen aus: Bei ihrer Welttournee 1990 trug sie ein goldenes Korsett mit einem spitz zulaufenden BH und machte Masturbationsbewegungen – im kanadischen Toronto entging sie damals nur knapp einer Festnahme. Legendär ist auch ihr Auftritt bei den MTV Video Music Awards 2003, bei dem sie Popsängerin Britney Spears auf den Mund küsste.

Die Mutter von zwei leiblichen und vier Adoptivkindern trat zudem in mehreren Filmen als Schauspielerin auf. Ihr Film-Debüt gab sie 1985 in „Susan… verzweifelt gesucht“. Für ihre Hauptrolle im Musical-Film „Evita“ erhielt sie 1996 einen Golden Globe. Beim Drama „W.E.“ über den britischen König Edward VIII. und seine Geliebte Wallis Simpson führte sie 2011 die Regie.

Operation im Jahr 2020

Im Jahr 2020 musste sich Madonna nach einer Verletzung, die sie sich auf ihrer „Madame X“-Tour zugezogen hatte, einer Hüftoperation unterziehen. Im Januar kündigte sie in einem Video, das an ihren Dokumentarfilm „In Bed with Madonna“ von 1991 erinnerte, die nun verschobene „Celebration“-Tour an. Sie freue sich darauf, so viele Songs wie möglich zu spielen, um ihren Fans „die Show zu bieten, auf die sie gewartet haben“, sagte sie bei der Ankündigung.