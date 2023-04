Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Stadt Ludwigshafen betreibt in einem neuen Imagefilm Werbung für Ihren Pfalzbau. Der Ur-Pfälzer Christian „Chako“ Habekost führt gewohnt humorig durch den knapp vier Minuten langen Film, den man sich auf Facebook Watch anschauen kann. Der zeigt allerdings vom Pfalzbau relativ wenig, dafür umso mehr von der ganzen Pfalz. Lautet die Botschaft also: Tagen in Ludwigshafen – und dann nichts wie weg?

Ludwigshafen, die „Seestadt auf dem Lande“, wie ihr größter Sohn, der Philosoph Ernst Bloch, sie einst bezeichnete, hat es nicht leicht. In der Liste der hässlichsten