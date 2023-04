Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit 2. Juni darf in Rheinland-Pfalz wieder vor Publikum Theater gespielt werden – aber nicht überall: Ein entscheidender Satz in der aktuellen, 22. Corona-Bekämpfungsverordnung verhindert Auftritte von Amateur-Ensembles. Die Freilichtbühnen in Rheinland-Pfalz stehen dadurch vor dem Saison-Aus und appellieren ans Land, ihnen das Spielen doch noch zu erlauben. Auf Anfrage dazu wollte sich die Staatskanzlei zunächst nicht näher äußern: Über die neue Verordnung werde gerade beraten. Ergebnisse soll es Mittwochmittag geben.

Susanne Rechner war bestürzt, als sie die 22. Landesverordnung (CoBeLVO) las und im fürs Kulturleben entscheidenden Paragraf 15 folgenden Satz las: „Der Auftrittsbetrieb