Carmen Herrera ist tot. Die kubanisch-amerikanische Kunstpionierin malte Hochspannungsbilder mit zwei, drei Farben und Formen. Mit 89 verkaufte sie ihr erstes Gemälde. Gestorben jetzt mit 106 in New York. Ein sehr verspäteter Kunststar. Ein Frauenschicksal. Britta Buhlmann vom Museum Pfalzgalerie in Kaiserslautern half sehr bei Herreras Doch-noch-Entdeckung.

Plötzlich rief die „New York Times“ an bei Britta Buhlmann. Der Direktorin des Museums Pfalzgalerie Kaiserslautern. Grund: die Ausstellung, die das Haus Anfang des Jahres 2010 zeigte. Eine