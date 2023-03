Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am 6. Mai 1871, vor 150 Jahren, wurde Christian Morgenstern in München geboren. Nonchalant stellte der Spross einer Malerfamilie, deren Vertreter wie selbstverständlich „realistisch“ gearbeitet hatten, in seinen Versen alles auf den Kopf, was bis dahin im allgemeinen Bewusstsein Sprache und Dichtung ausgemacht hatte.

Nicht mehr die äußere Wirklichkeit – oder doch etwas ihr Ähnliches, eine Erfindung, die den Anschein der Wahrscheinlichkeit für sich hatte – gab den Stoff ab, sondern