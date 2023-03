Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Ritter der Tafelrunde um König Artus haben sich schon in unzähligen Kinofilmen als schlagfertige Haudegen bewiesen. In „The Green Knight“ ist das anders. Hier geht es um die Frage, was aus einem Haudegen einen Helden macht.

Drehbuchautor und Regisseur David Lowery („A Ghost Story“, „Ein Gauner & Gentleman“) interessiert sich nicht für fein herausgeputzte Recken und tapfere Ritter. Nicht