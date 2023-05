Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wildtiere in den Straßen, Vogelgezwitscher in Millionenmetropolen, Löwen in Tourismushochburgen. Diese pandemiebedingten Phänomene zeigt die BBC-Dokumentation „Das Jahr, das unsere Erde veränderte“ von Tom Beard. Der britische Naturforscher David Attenborough führt durch den informativen Film, den Apple TV+ ab 16. April zeigt. Eine Woche darauf startet Attenboroughs eigene neue Naturreihe bei Netflix.

Mit einem Nasenstups befreit sich die kleine Schildkröte von dem Sand, den ihre Mutter vor Wochen über ihren Eiern an der Küste von Florida angehäuft hatte. Zielstrebig