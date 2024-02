Die neun Teilnehmer des deutschen Vorentscheids für den Eurovision Song Contest (ESC) stehen nun fest. Der 28-jährige Floryan aus Künzelsau komplettiert die Kandidatenrunde. Floryan konnte sich am Donnerstagabend in einer erstmals vom NDR ausgetragenen Castingshow für den Vorentscheid, der am Freitag, 16. Februar, ausgetragen wird (ab 22.05 Uhr in der ARD), den letzten Startplatz sichern. Das TV-Publikum wählte ihn mit seinem Song „Scars“ aus. Die weiteren acht Teilnehmer standen bereits zuvor fest. In der Entscheidungsshow um den deutschen Vertreter für den diesjährigen ESC, der im Mai in Malmö ausgetragen wird, tritt neben vielen Newcomern auch Max Mutzke an, der schon vor 20 Jahren beim ESC dabei war.

Unter den Newcomern wiederum ist das Pop-Duo Galant, das aus Sängerin Mona Meiller sowie Schlagzeuger und Sound-Tüftler Paul-Aaron Wolf besteht. Wolf kommt aus Kandel und studiert an der Mannheimer Pop-Akademie. Ihr Song heißt „Katze“, handelt aber nicht von niedlichen Social-Media-Motiven, sondern widmet sich dem Verhalten von Menschen nach traumatischen Ereignissen.