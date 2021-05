Am 24. April 1982 ist der Bann endlich gebrochen. Zum ersten Mal gewinnt ein deutscher Beitrag den Grand Prix Eurovision de la Chanson, der heute Eurovision Song Contest heißt. Mit „Ein bisschen Frieden“ siegt die Saarbrückerin Nicole, die als Künstlerin auf den Nachnamen Hohloch verzichtet, im englischen Harrogate. Spötter sehen in ihr so etwas wie den Prototyp des Kohl’schen Mädchens – bevor dieser Begriff erfunden wird.

Das Lied traf den Zeitgeist, wenn auch nicht musikalisch. Ralph Siegel, der Komponist, und Texter Bernd Meininger hatten eigentlich Schlager von gestern, wenn nicht gar vorgestern abgeliefert – während in Deutschland die Neue Deutsche Welle mit Songs wie „Hurra, hurra die Schule brennt“ von Extrabreit oder „Ich will Spaß“ von Markus abgefeiert wurde. Aber das ist ja nur die spaßige, die hedonistische Seite der frühen 1980er, die ansonsten ganz im Zeichen der Nachrüstungsdebatten standen.

Das Lied trifft den Nerv der Zeit

Der Nato-Doppelbeschluss trieb die Menschen um, in Bonn beispielsweise demonstrierten eine halbe Million Menschen gegen US-Präsident Ronald Reagan und intonierten dazu „Sonne statt Reagan“. In der Pfalz konnte man auf Transparenten lesen: „Ich will kä Persching uff mei Wersching“ als Anspielung auf die Pershing-Raketen. Die Friedensbewegung war so stark wie nie zuvor – und wie nie mehr danach. Und während im Bundestag die sozial-liberale Koalition von Helmut Schmidt zerbrach und die Ära Kohl mit einem Misstrauensvotum eingeleitet wurde, hatten die Menschen weltweit Angst vor einem neuen Krieg. Der Kalte Krieg nämlich war in vollem Gange, auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs rüstete man mit immer noch mehr Atomwaffen auf, und die Sorge wuchs, dass dieses Pulverfass irgendwann explodieren könnte.

Kein musikalischer Geniestreich

Und da kam nun dieses 17-jährige Mädchen aus Saarbrücken, von dem sie am Flügel begleitenden Ralph Siegel wie von einem Vater behütet, und sang von „ein bisschen Frieden“, „für diese Erde, auf der wir wohnen“. Das Lied ist musikalisch keineswegs ein Geniestreich, ist Schlager in Reinkultur, allenfalls durch die Steigerungslinie bis hin zu dem am Schluss einsetzenden Chor mit etwas Spannung unterlegt. Auch stimmlich gelang Nicole keine Glanzleistung, ihre Stimme wackelte, zitterte leicht, aber vielleicht brachte genau das den Erfolg beim Publikum, das damals noch ausschließlich über Sieg und Niederlage bestimmte. Man nahm dieser Sängerin, die ja selbst betonte, sie sei „nur ein Mädchen“, ihre naive, ganz unverstellte Sehnsucht nach Frieden ab.

„Ein bisschen Frieden“ ist eine Ralph-Siegel-Maßarbeit, auch in der optischen Präsentation. Da wäre einerseits diese sittsam, leicht schüchtern, vor allem züchtig-unschuldig auftretende junge Frau in ihrem Kleid, das an eine Mädchen-Uniform in einem katholischen Internat erinnert. In den Händen hält sie ihre weiße Gitarre, was ebenso wie ein Friedens-Statement wirkt wie die weißen Anzüge der Musiker. Und mittendrin sitzt Onkel Ralph am Flügel und wacht mit Argusaugen über seinen singenden Engel. Wenn man sich im Vergleich dazu die ESC-Auftritte etwa von Abba 1974 mit „Waterloo“ oder auch die ebenfalls von Siegel mit dem gleichnamigen Song ausgestattete deutsche Band Dschinghis Khan 1979 anschaut und anhört, dann muss man schon sagen: Das war schon sehr, sehr bieder. Und immer an der Grenze zum Kitsch und zu verrutschtem Pathos.

Von den Konservativen gefeiert

Kein Wunder, dass man Nicole vor allem im Lager der Konservativen feierte. Sie verpasste sich auch selbst das Image des katholischen Mädchens. Brav, der Familie verbunden, gläubig, sexuell zurückhaltend, so inszenierte sich Nicole. Oder wurde so inszeniert. Jedenfalls passte dies ganz wunderbar zu der „geistig-moralischen Wende“, die Helmut Kohl bei seinem Amtsantritt 1982 verkündet hatte. Und so wurde Nicole zu einem Kohl’schen Mädchen, obwohl ja noch niemand im Westen Deutschlands Angela Merkel kannte.

So einfach es ist, so billig auch, sich über das Lied lustig zu machen, gerecht wird man ihm damit nicht. Denn was im zeitgeschichtlich-historischen Rückblick vor allem festzuhalten ist: Hier sang, 37 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, eine Deutsche vom Frieden. Und die Menschen in Europa feierten und liebten sie dafür. Die Single verkaufte sich über fünf Millionen Mal, war Nummer-eins-Hit in zahlreichen Ländern. Und aus Israel, das ja schon sehr früh am ESC teilnahm, bekam Deutschland die vollen 12 Punkte!

Eine Hymne der Friedensbewegung allerdings wurde „Ein bisschen Frieden“ dagegen nie. Konnte es auch nicht werden. Wie sollte man sich das auch vorstellen: „ein bisschen Frieden“? Herrscht dann immer auch „ein bisschen Krieg“? Der Friedensbewegung jedenfalls war das zu wenig. Die war dann doch eher für einen „totalen Frieden“. Ohne Kompromisse.

