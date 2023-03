Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dass derzeit auch in den USA die Konzertsäle weitgehend unbespielt bleiben, ficht Neil Diamond nicht mehr an, hat er sich doch nach einem Parkinson-Befund im Januar 2018 von der Bühne zurückgezogen. Das Thema „Corona“ jedoch treibt auch ihn, der heute 80 wird, um. Und so hat er seinen Hit „Sweet Caroline“ in einer Corona-Fassung aktualisiert.

„Dies sind harte Zeiten“, schreibt Neil Diamond auf Twitter. Zusammen singen würde vielleicht helfen, erklärt er und stimmt den Song „Sweet Caroline“