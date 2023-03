Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie so oft führte der Zufall zur Entdeckung einer der größten archäologischen Sensationen des 20. Jahrhunderts. Zentralchina, Provinz Shaanxi, am 29. März 1974. Etwa 40 Kilometer nordöstlich der alten Kaiserstadt X'ian wollen Bauern einen Brunnen graben. In etwa vier Meter Tiefe stoßen sie auf eine harte, verbrannte Erdschicht, Ziegelbrocken, bronzene Pfeilspitzen, Teile einer Armbrust. Die Archäologen werden hellhörig, beginnen zu graben. Dann tauchen sie auf, lebensgroße Kriegerfiguren aus Terrakotta. Eine ganze tönerne Armee in Schlachtaufstellung kommt ans Licht. Die Sache wird unter der Decke gehalten. Bis ein Journalist aufmerksam wird und darüber berichtet. Am 11. Juli 1975 erfährt die Weltöffentlichkeit von dem unglaublichen Fund. Aktuell sind es 8000 Figuren. Und geforscht, gegraben und konserviert wird noch immer.

Dass „dort unten“ etwas war, wusste man, seit Anfang des 20. Jahrhunderts auch im Westen. Der Fundort befindet sich auf dem Areal einer gigantischen,