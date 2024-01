Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Bildhauer Gunther Stilling ist tot. Wie die RHEINPFALZ aus seinem Freundeskreis erfuhr, starb er am Sonntag im Alter von 80 Jahren im fränkischen Güglingen (Kreis Heilbronn) an einem Lungenleiden. Seine vielfach prämierten Skulpturen und Brunnen sind in ganz Südwestdeutschland zu sehen.

Die üppig dimensionierten Marmor-, Sandstein- und Metallarbeiten stellen häufig den stilisierten menschlichen Kopf dar. Bekannte Werke im öffentlichen Raum sind die „Güglinger