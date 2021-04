Da ist ein Mann auf Rekordjagd. Und hat geniale Vermarkter an Bord, die für maximale Aufmerksamkeit sorgen: Mit seiner genau um Mitternacht in der Nacht zum 1. Januar als Feuerwerk-Ersatz veröffentlichten neuen Single hat sich der aus Ludwigshafen stammende Rapper Apache 207 die erste Nummer Eins des Jahres gesichert.

Dass das Lied „Angst“ trotz des passend zur Zeit gewählten Titels eher banal ist und sich kaum von seinen vorherigen Kompositionen unterscheidet, tut da fast nichts zur Sache. Was Apache macht, wird von seinen Fans immer gefeiert. Auch lautet sien Motto schließlich „Apache bleibt gleich“. Bietet Verlässlichkeit in unsicheren Zeiten. Selbst die Konkurrenten im Deutschrap sind beeindruckt, denn mit so viel Witz und Chuzpe können sie nicht konkurrieren.

Das symbolträchtige Baby

Apache 207 ist der Chuck Norris unter den Rappern. Alles, was er anpackt, ist groß. Und ein wenig bizarr. So hat er – oder sein Team – beschlossen, dass auch in Pandemiezeiten geklotzt werden muss. Eine „eigene Corona-Teststation“ habe es beim Dreh seines Videos auf einem alten Kasernengelände in Südhessen gegeben, verkündet stolz sein Vertrieb Sony. „725 Pyroelemente“ seien gezündet worden. Dem knapp vierminütigem Film ist dies allerdings nicht anzumerken.

Da besingt Apache 207 in einer Nobelbude vor der Frankfurter Skyline sein schlafendes „Baby“ – interpretierbar als Partnerin, früheres Ich oder Säugling –, das er beschützen wolle („draußen gibt es viel zu tun, damit hat mein Baby nichts zu tun“), eine Kinderzeichnung im Goldrahmen hängt an der Wand. Dann schiebt er einen Kinderwagen durch Schneegeriesel und versucht später, bis zum Kopf im Morast versunken, zumindest die Babytrage zu retten. Gag zum Finale: Den letzten Refrain der Machoballade singt eine Frau. Eine Frau rettet auch den Säugling, während Apache 207, inzwischen angeschossen, im Schlamm untergeht.

Der Millionenmann

Ansonsten handelt der Song davon, dass Sony ihm mehr zahlt als Universal anbot („nur siebenstellig“!), und dass ihn Speichellecker nerven. „Erinner' mich an alte Zeiten, ich war euch zu komisch“, lautet eine an frühere Bekannte gerichtete Zeile, an der vielleicht sogar etwas dran ist. Denn komisch, im Sinn von untypisch in diesem Genre, ist Apache 207 auf jeden Fall.

