Ein naives, kreuzbrav langweiliges Pärchen hat in einer Regennacht eine Autopanne. Die Frischverlobten finden Zuflucht in einem alten Gemäuer. Dort betreten sie eine von Außenirdischen, Transvestiten, Rockern und Kunstwesen bevölkerte Welt. Die Szenerie ist schrill, quietschbunt, durchgeknallt. Und prall aufgeladen mit morbidem, zugleich unwiderstehlichem Sex-Appeal. Schauplatz für den Film „The Rocky Horror Picture Show“. Uraufgeführt am 14. August 1975 in London.

Der Erfolg war zunächst mäßig, erst nach ein paar Monaten wurde das orgiastische Opus zum Kassenschlager und Dauerbrenner. Zum „Kultfilm“, wie etikettierungswütige