Zum zweiten Mal in diesem Jahr ist ein Uhu an einem Strommast in Rheinland-Pfalz ums Leben gekommen. Weil die Vogelschutzvorrichtungen an dem Mast bei Plaidt im Kreis Mayen-Koblenz nicht korrekt montiert worden seien, habe der Uhu einen tödlichen Stromschlag erlitten, sagte der Vorsitzende der Gesellschaft zur Erhaltung der Eulen, Stefan Brücher. Der erste tote Uhu wurde im Januar in Kusel unter einem Strommast gefunden. Brücher sprach sich dafür aus, dass die zuständigen Behörden die Umsetzung der vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen besser kontrollieren sollten. Der Mittelspannungsmast bei Plaidt war zuletzt im Jahr 2019 überprüft worden, er werde jetzt umgebaut. Für die Bergung des Vogels musste die Freileitung abgeschaltet werden.