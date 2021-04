Was dieses Mal von der Woche übrig blieb

Grundbedürfnis:

Haltet ein!

In China ist das mit den Grundrechten so eine Sache. Eine Firma gab nun zu, dass sie ihre Angestellten einen Obolus von umgerechnet 2,50 Euro entrichten lässt, wenn sie öfter als einmal täglich aufs Klo gehen. Einige Mitarbeiter sind wohl nicht so motiviert und nutzen das Stille Örtchen zum Rauchen oder Daddeln auf dem Smartphone. Wohl den Kollegen, die keine Konfirmandenblase haben, das könnte teuer werden. Aber gute Mitarbeiter leiden auch mal fürs Unternehmen.

Golfurlaub:

Eingelocht

Es war so ein schöner Plan: Statt bei Joe Bidens Amtseinführung mit seiner Niederlage, pardon, mit seinem geklauten Sieg konfrontiert zu werden, wollte Donald Trump in Schottland Golfurlaub machen. Blöd nur, dass die Schotten derzeit nur Einreisen aus triftigem Grund erlauben, und laut Regierungschefin Nicola Sturgeon zählt Golf überraschenderweise nicht dazu. Lieber Donald, wie wäre es statt Golf mit einer Reise an den Golf? Der Irak hat schon ein Zimmer vorbereitet.

Alles neu :

Sogar das Wetter

Das Wetter hat’s nicht einfach, immer meckert irgendeiner. Und jetzt kriegt es auch noch Migrationshintergrund! Komisch, hatte das Wetter den nicht schon immer? Egal. Die Idee, die Wetternamen so vielfältig zu machen wie die deutsche Gesellschaft, finden wir super. Da alle Namen möglich sind, die das Standesamt erlaubt, freuen wir uns schon auf Hoch November im Juli und Tief Solarfried. Hoffentlich heißt ein Tief, das in der nächsten Hitzewelle den Regen bringen soll, nicht Godot.