Polizistenwillkür:

Kein Burger? Ab in die Zelle!

Wer allen Ernstes glaubt, Deutschland sei ein Polizeistaat, in dem Übergriffe üblich sind, der sollte mal nach Pakistan schauen. Dort hat eine Gruppe von Polizisten in der Millionenstadt Lahore kurzerhand 19 Beschäftigte des Schnellrestaurants Johnny & Jugnu hinter Schloss und Riegel gebracht, weil sie sich geweigert hatten, den Ordnungskräften Burger umsonst zu servieren. Doch auch in Pakistan scheinen sich die Verhältnisse zu bessern: Die tapferen Angestellten wurden nur kurz in der Zelle gegrillt. Dann sorgte der Polizeichef für ihre Freilassung, entschuldigte sich und suspendierte seine korrupten Untergebenen vom Dienst.