Um den Impfstoff von Astrazeneca nicht verfallen zu lassen, hat ein Hausarzt aus Ostwestfalen Dosen über Ebay-Kleinanzeigen angeboten. „Es wäre Wahnsinn, den zuverlässigen und wirksamen Impfstoff verkommen zu lassen“, sagte der Allgemeinmediziner und Kardiologe Peter Weitkamp aus Kirchlengern am Mittwoch. Zwei Tage lang bot er über die Internet-Plattform Menschen über 60 Jahren Impftermine mit Astrazeneca „zu verschenken“ an. Er habe 80 bis 90 Impfdosen übrig. Ab kommender Woche werde er seine Astrazeneca-Restbestände denen verabreichen, die sich auf sein Inserat hin meldeten. Der Arzt kritisierte, dass viele Leute über 60 Jahre in Impfzentren strömten, um sich mit Biontech impfen zu lassen. „Die Alten nehmen den Jungen den Biontech-Impfstoff weg.“