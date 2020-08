In manchen Betrieben ist er schon zu haben, bei anderen Weingütern kann es noch bis Ende August dauern. Für manch einen mag der Gedanke angesichts brütender Hitze völlig abwegig sein, Neuen Wein zu schlürfen. Hartgesottene können es kaum erwarten, den ersten Bitzler zu trinken. Die ersten Trauben wurden nun am 10. August im Weingut Schwindt in Weisenheim am Sand gelesen und neben den Fans des „Neie“ sind auch die Experten des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum Rheinpfalz (DLR) in Neustadt-Mußbach guter Dinge.

Qualität ist sehr zufriedenstellend

Vor allem mit der Frühreife, dem Behang und der Traubengesundheit sei man sehr zufrieden. Solaris und Ortega sind die derzeit gelesenen Sorten, die Hauptrebsorten starten voraussichtlich am 10. September.

Die Hoheit freut sich

Auch die Pfälzische Weinkönigin Anna-Maria Löffler, ebenfalls von den Aussichten des Jahrgangs angetan, hatte Grund zur Freude. Da in ihrer Regentschaft während der Pandemie viele ihrer Termine ausgefallen sind, war die Haßlocherin froh, in Weisenheim am Sand endlich mal wieder „vor Ort“ zu sein, Trauben zu schneiden. Und vielleicht kann sie bald als Deutsche Hoheit doch noch die Terminflut genießen – die Vorbereitungen zur Wahl am 25. September in Neustadt laufen.

Wo der Neue Wein schon jetzt und bald zu haben ist, steht hier:

Bad Dürkheim: Vier Jahreszeiten Winzer eG, Telefon 06322 94900

Billigheim-Ingenheim OT Appenhofen: Weingut Diehlenhof, Telefon 06349 990507

Bockenheim: Weingut Sonnenhof – Karl Schäfer, Telefon 06359 4317

Edesheim: Weingut Werner Anselmann GmbH, Telefon 06323 94120

Friedelsheim: Weingut Walter Krebs, Telefon 06322 5157

Heuchelheim-Klingen: Weingut Junghof, Telefon 06349 1881

Kirrweiler: Weingut Josef Spieß, Telefon 06321 5028

Neustadt-Duttweiler: Weingut Mohr-Gutting GdbR, Telefon 06327 97520

Neustadt-Geinsheim: Weingut Nett, Telefon 06327 2539

Neustadt-Geinsheim: Kästel Hof, Telefon 06327 5070175

Neustadt-Mußbach: Weinbiet Manufaktur eG, Telefon 06321 67970

Ruppertsberg: Ruppertsberger Weinkeller, Telefon 06326 962970

Schweigen-Rechtenbach: Weingut Cuntz-Scheu, Telefon 06342 7501

Steinweiler: Wein- und Sektgut Rosenhof, Telefon 06349 8125