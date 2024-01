Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Karel Geraerts trainiert seit Oktober den FC Schalke 04. Was hat er mit FCK-Coach Dimitrios Grammozis gleich? Was erwartet er vom FCK am Freitag?

Herr Geraerts, am Freitag geht es auf den Betzenberg zu einem Duell zweier Klubs, die sich in Tabellenregionen befinden, wo sie sicherlich nicht hingehören. Sie haben den FC Schalke 04 in einer schwierigen Phase übernommen wie auch Dimitrios Grammozis den FCK. Auf was kommt es für einen Trainer in solchen Phasen besonders an?

Du