Wilde Gerüchte, sportliche Krise: Beim 1. FC Kaiserslautern herrscht große Unruhe. Deshalb hat FCK-Chef Thomas Hengen das Wort ergriffen.

Rund um die verdiente 0:2-Niederlage des 1. FC Kaiserslautern beim FC St. Pauli sind im Umfeld der Roten Teufel wilde Gerüchte in Umlauf gekommen.

Die gipfelten am Sonntagabend mit einer über soziale Netzwerke verbreitete Fakenachricht, in der die sofortige Entlassung von Trainer Dimitrios Grammozis verkündet wurde. Dabei wurde auf eine Meldung des SWR verwiesen, die es gar nicht gab. Es herrscht mächtig Unruhe, die FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen bemüßigte, eine Stellungnahme abzugeben, die der Klub am Montagvormittag veröffentlichte.

Das Statement im exakten Wortlaut:

„Dass der FCK mit seiner enormen Strahlkraft, seiner großen Fanbasis und immensen Tradition stärker emotionalisiert und polarisiert als andere Vereine im deutschen Fußball und welche Verantwortung das mit sich bringt, ist uns bewusst. Ebenso, dass in Zeiten von Social Media schnell und übereifrig Postings oder Kommentare verfasst und verbreitet werden, die nicht sorgfältig recherchiert sind. Aber das, was am Tag nach dem Spiel gegen den FC St. Pauli ins Netz gestellt wurde, hat uns schockiert. Die Personen, die diese Gerüchte und falschen Behauptungen bewusst gestreut und auf mehreren Plattformen eingestellt haben, haben kein anderes Ziel, als unserem FCK zu schaden und uns zu spalten. Das werden sie aber auch vor dem wichtigen Heimspiel gegen Schalke nicht schaffen, denn wir werden weiter zusammenhalten und an uns glauben. Die Störgeräusche, die von außen in den FCK und die Mannschaft hineingetragen werden, haben am Tag nach dem Spiel neue Dimensionen erreicht und die Grenze deutlich überschritten. Dagegen werden wir uns mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln wehren. Denn dies erschwert uns nicht nur die tägliche Arbeit, sondern sorgt für Unruhe im gesamten Vereinsumfeld. Das kann nicht im Sinne des FCK und seiner überragenden Fans sein, die uns Woche für Woche voller Leidenschaft unterstützen. Wir sollten uns nicht voneinander entfernen, sondern gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit näher zusammenrücken und nicht zulassen, dass Außenstehende einen Keil zwischen Verein und Fans treiben. Denn es geht nur gemeinsam.“