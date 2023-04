Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 23. September beginnt in New York der Welternährungsgipfel. Mit dabei ist auch der Schweizer Agrarwissenschaftler Urs Niggli. Der Vorreiter des ökologischen Landbaus hat geholfen, den Gipfel auf den Grundlagen der modernen Wissenschaft vorzubereiten. Letztlich geht es um nichts Geringeres als die Versorgung einer stetig wachsenden Weltbevölkerung. Ein Gespräch.

Herr Niggli, die Vereinten Nationen haben einen hochrangig besetzten Welternährungsgipfel einberufen. Welche Rolle spielen Sie als Vordenker des biologischen Landbaus dabei?

Ich