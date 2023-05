Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Talaue zwischen Ludwigswinkel und Fischbach im Kreis Südwestpfalz zieht Erholungssuchende magisch an. Das mag am Dreiklang von Sport, Kultur und Natur liegen. Doch der Erhalt der Kulturlandschaft mit ihrer Artenvielfalt ist nicht selbstverständlich. Naturschutzmanager arbeiten daran – finanziert vom Land und der Europäischen Union. Ein Ziel ist die Förderung magerer Wiesen. Denn die finden zahlreiche Pflanzen und Tiere voll fett.

Sommer, Sonne und Bewegungsmöglichkeiten an der frischen Luft: All das bietet das Dahner Felsenland im Süden des Pfälzerwaldes. An einem idealen Tag jedenfalls ermöglichen