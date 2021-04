Der Schwefelzucker Sulfoquinovose kommt in allen grünen Gemüsesorten wie etwa Spinat (Bild) vor. Forscher der Universität Konstanz haben nun herausgefunden, dass spezialisierte Bakterien bei der Verwertung des Schwefelzuckers kooperieren und dabei Schwefelwasserstoff produzieren. In geringen Mengen wirkt dieses Gas entzündungshemmend, große Mengen im Darm werden jedoch mit Erkrankungen wie Krebs in Verbindung gebracht.

Bislang, so die Forscher, waren vor allem Sulfat und Taurin, das infolge einer fleisch- oder fettreichen Ernährung vermehrt im Darm vorkommt, als Schwefelwasserstoffquelle für Bakterien bekannt. Weitere Studien sollen klären, ob und wie die Einnahme des pflanzlichen Schwefelzuckers gesundheitsfördernd wirken kann.