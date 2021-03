Blitzlichtfische geben Leuchtsignale, wenn sie unter Stress geraten. Das sei ähnlich einem Morsecode, mit dem sich der Schwarm bei schlechter Sicht verständigt und koordiniert, hat die Universität Bochum in Labor- und Freilandversuchen herausgefunden. Blitzlichtfische leben im Pazifik in Tiefen von 400 Metern, kommen aber auch an die Oberfläche. Untersucht wurde die Art Anomalops katoptron.