Der deutsche Lebensmitteleinzelhandel sortiert jährlich 500.000 Tonnen Lebensmittel als Abfall aus. Das entspricht einem Anteil von 4 Prozent, hat das Thünen-Institut ermittelt. Die meisten Abfälle entstehen in den Haushalten (52 Prozent). Rund 30 Prozent der Überreste werden Schätzungen zufolge gespendet zum Beispiel an Tafeln. Die Umsatzverluste des Einzelhandels sind bei Brot- und Backwaren mit 6 Prozent am höchsten, gefolgt von Obst und Gemüse (4,3 Prozent). Bei Tiefkühlkost, Getränken und Trockensortimenten gehen nur 0,3 Prozent verloren.