Nicht nur die Maske, auch ein durchsichtiger Kunststoff prägt unseren Alltag mit dem Virus. Doch Plexiglas ist mehr als bloß ein Corona-Spuckschutz.

Spuckschutz an der Kasse und in der Arztpraxis, Trennwand zwischen Restaurantbesuchern, Klausurschreibern, Arbeitskollegen – durchsichtige Kunststoffplatten sind gefragt wie nie.

Im Baumarkt waren sie zeitweise kaum noch zu bekommen, die Industrie produziert auf Hochtouren, die Lieferzeiten wurden länger und die nötigen Rohstoffe europaweit knapp. Das neuartige Coronavirus beschere der Branche eine beispiellose Auftragslage, teilt der Einkaufsverband Deutscher Kunststoffhändler mit.

Acrylglas heißt das Material, chemisch Polymethylmethacrylat, kurz PMMA. Es ist deshalb so beliebt, weil man problemlos hindurchschauen kann, fast so, als wäre da überhaupt nichts. „Acrylglas ist der älteste transparente Kunststoff, den es gibt“, erklärt Rudolf Pfaendner. Er ist am Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit LBF in Darmstadt für den Bereich Kunststoffe zuständig.

Zu 95 Prozent lichtdurchlässig

Inzwischen gibt es zahlreiche andere durchsichtige Materialien, Polycarbonate zum Beispiel oder Polyethylenterephthalat, das als PET bekannt geworden ist. „Das Faszinierende am Acrylglas ist, dass es die höchste Transparenz hat und damit sehr nah an Glas herankommt“, sagt Pfaendner, „da gehen mehr als 95 Prozent des Lichts hindurch.“

Eine zweite Eigenschaft, die vielen anderen Kunststoffen Probleme macht, ist die UV-Stabilität. Sobald sie der Sonne ausgesetzt sind, werden viele von ihnen spröde und vergilben. Nicht so Acrylglas. Jahre, selbst Jahrzehnte der Sonneneinstrahlung hinterlassen keine Veränderungen an der Oberfläche oder Verfärbungen.

„Das ist einer der lichtstabilsten Kunststoffe, die es gibt“, meint Pfaendner. Wer es dennoch gerne etwas bunter hat, kein Problem: Acrylglas lässt sich mit nahezu jeder beliebigen Farbe einfärben, was sich sehr gut an Leuchtreklamen in flimmernden Innenstädten oder Möbeln aus den 1970er Jahren erkennen lässt.

Durch Zufall entdeckt

Acrylglas wird gemacht aus den Basisrohstoffen Erdgas und Erdöl. Zunächst entsteht über verschiedene Zwischenstufen monomeres Methylmethacrylat – eine wasserklare Flüssigkeit. Kommen Licht und Wärme dazu und helfen noch verschiedene Katalysatoren mit, dann härtet diese Flüssigkeit zu festem Polymethylmethacrylat aus.

Das Supermaterial ist eine Darmstädter Erfindung. Na ja, nicht ganz. Eigentlich wurde es ab 1928 zur selben Zeit in Deutschland. Großbritannien und Spanien entwickelt, aber in Darmstadt zur Serienreife gebracht.

Plexiglas verdankt seine Entdeckung einem Zufall. Der Chemiker Otto Röhm wollte eigentlich synthetischen Kautschuk aus Acryl herstellen, was ihm aber nicht gelang. Zunächst gründete er deshalb mit seinem Partner Otto Haas 1907 die Firma Röhm & Haas, die Enzyme für die Lederindustrie verkaufte.

Die Flasche am Fenster

Den Profit steckte Röhm ab 1911 wieder in die Acrylforschung. Er entwickelte ein mehrschichtiges Sicherheitsglas aus Acryl und begann Ende der 1920er Jahre, mit Methacrylaten zu experimentieren. Eines Tages zerbarst eine Flasche, die am Fenster stand und Methacrylsäuremethylester enthielt. Eine chemische Reaktion, angeschoben von Sonnenlicht, hatte aus dem flüssigen Inhalt einen Block Polymethylmethacrylat geformt, der das Glas zersprengte – Acrylglas.

So kam es, dass 1933 Röhm das neue Material unter dem Namen „Plexiglas“ als Marke anmeldete; andere Forscher wie der Chemiker Walter Bauer, der ebenfalls an der Acrylglas-Entwicklung beteiligt waren, kamen nicht über das Labor hinaus.

1937 erhielt das Unternehmen Röhm & Haas für seinen durchsichtigen Kunststoff die Goldmedaille auf der Pariser Weltausstellung. Denn das neue Material hatte enormes Potenzial: Es konnte zu Granulat zermahlen werden und ließ sich als Spritzguss auch zur Platte formen und darüber hinaus in jede andere Gestalt bringen.

Plexiglas gibt es in Amerika nicht

1936 nahm das US-Partnerunternehmen Rohm & Haas Company, das 1909 als Filiale in Philadelphia gegründet worden war, die Plexiglasherstellung auf. Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges brachen die Kontakte zwischen den Unternehmen ab und auf beiden Seiten des Atlantiks wurde für den Krieg produziert – Plexiglaskanzeln zum Beispiel für Bomber und Jagdflugzeuge.

Nach einigem Hin und Her, Auf- und Verkäufen und Übernahmen in Deutschland und den USA inklusive einem Intermezzo bei der Ludwigshafener BASF, gibt es seit März 2019 eine neue Röhm GmbH, die die Kunststoffscheiben unter der Marke Plexiglas in Europa, Asien, Australien und Afrika vertreibt. In Amerika heißen die durchsichtigen Platten Acrylite und werden dort von Altuglas, einer Tochter des französischen Unternehmens Arkema, nur für diesen Kontinent hergestellt.

Heute verwendet man die Bezeichnung Plexiglas gern als Gattungsbegriff für alle Arten von Acrylglas – so wie Uhu für Klebstoff steht oder Tempo für Papiertaschentücher. Doch das originale Plexiglas kommt nach wie vor nur aus dem Hause Röhm in Darmstadt.

Keine Weichmacher

Die hohe Nachfrage in der Corona-Krise wundert Falk Majert, Leiter des Geschäftsbereiches Acrylic Products bei Röhm, nicht. Der einzige halbwegs ernsthafte Konkurrent zu Acrylglas wäre Glas. „Doch gegenüber Glas ist Plexiglas nicht nur deutlich leichter und bruchsicherer, sondern es ist durch seine Formbarkeit auch flexibel einsetzbar“, erklärt Majert. Zudem ließen sich durch das sehr geringe Gewicht sogar hängende Konstruktionen installieren.

Plexiglas selbst enthält anders als viele andere Kunststoffe keine Weichmacher, die unter anderem im Verdacht stehen, am Hormonhaushalt von Mensch und Tier herumzuschalten. Acrylglas ist außerdem frei von Halogenen, die vor allem beim Einatmen giftig sind.

Der durchsichtige Kunststoff hat in seiner chemischen Struktur keine sogenannten aromatischen Anteile, die krebserregend sein können. „Damit erfüllt Plexiglas hohe Anforderungen zum Schutz von Umwelt und Gesundheit“, versichert Majert.

Kontaktlinsen aus Kunststoff seit 1940

Auch das Recycling fällt bei Plexiglas um einiges nachhaltiger aus als bei anderen Kunststoffen aus Erdöl. Anderes Plastik wird im Normalfall zerkleinert, eingeschmolzen und in andere, meist weniger hochwertige Produkte umgewandelt. Plexiglas dagegen lässt sich mit chemischem Recycling in seine Ausgangsbestandteile zerlegen und komplett neu verwerten, ohne dass die ursprünglichen Eigenschaften verloren gehen.

Wie universell sich Acrylglas einsetzen lässt, zeigen die vielen Dinge, die aus dem Material gemacht wurden und werden: Schüsseln, Pfeffermühlen, optische Datenträger, Kontaktlinsen oder Zahnprothesen.

Apropos Kontaktlinsen, sie haben eine ganz eigene Geschichte: Schon 1940 hatte der deutsche Optiker Heinrich Wöhlk, der selbst nur sehr schlecht sehen konnte, die ersten Kontaktlinsen aus durchsichtigem Kunststoff ausprobiert und nach dem Zweiten Weltkrieg ein Unternehmen aufgezogen. Vorher gab es für Kurzsichtige nur Linsen aus geschliffenem Silikatglas, die sehr viel schlechter zu tragen waren.

Acrylglas zerkratzt leicht

In den 1950er Jahren spielten die Architekten mit dem Plexiglas und verglasten Balkone oder entwarfen Möbel. Das Unternehmen Braun bestückte seinen Plattenspieler SK-4 mit einer Kunststoffhaube – geboren war der „Schneewittchensarg“.

Auch der Messerschmitt Kabinenroller und das Münchner Olympiastadion wurden mit Acrylglas überdacht. Und weil Blöcke aus Plexiglas seit den 1930er Jahren als schusssichere Verglasung in Banken zum Einsatz kamen, lag es nahe, dass das Material genauso dem Druck von Wasser standhalten würde: So bestand die erste Unterwasserseilbahn der Welt im Golf von Toulon teilweise aus Plexiglas. Heute sind U-Boote damit ausgerüstet und Unterwasseraquarien setzen auf die Stabilität des Materials.

Auch die Rücklichter von Autos haben eine Acrylglasabdeckung. Die Frontscheinwerfer aber sind meist aus Polycarbonaten. Denn hier zeigt sich einer der Nachteile von Acrylglas: Es zerkratzt leichter und seine Schlagfestigkeit ist nicht sehr hoch.

Brennt gut

„Sind Kratzer auf dem Material, leidet dadurch die Transparenz“, meint der Fraunhofer-Forscher Rudolf Pfaendner, „und für die Verglasung von Gewächshäusern eignet sich Acrylglas auch nur bedingt – es braucht nur einen Hagelschauer, schon sind die meisten Platten kaputt.“

Und dann gibt es da noch einen Haken: Wie die meisten Kunststoffe brennt Acrylglas gut.

Alle drei Nachteile lassen sich ausbügeln – in der Kunststoffchemie geht heute fast alles. Doch das hat seinen Preis. Mischt man zum Beispiel ein gut arbeitendes Flammschutzmittel mit dazu oder geht das Problem der Schlagfestigkeit an, dann geht das auf Kosten der Durchsichtigkeit und der Biegsamkeit.

Das soll sich ändern, meint Forscher Pfaendner: „Wir wollen die schlechten Eigenschaften verbessern, ohne die guten zu verlieren – und so das Niveau anheben.“