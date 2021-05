Andere Länder haben ihre Kinder trotz der britischen Mutante in den Unterricht geschickt. Einem hohen Ansteckungsrisiko sind Berufsgruppen ausgesetzt, die engen Kontakt halten müssen. Und demonstrierende Querdenker.

Als im Juli und August 1918 die erste Welle der Spanischen Grippe den Kanton Bern erreicht, reagieren die Schweizer Behörden vorbildlich: hart, schnell und mit zentralen Vorgaben. Jegliche Versammlung wird verboten, man schließt die Schulen, das öffentliche Leben erlischt bis auf das Notwendigste. Als dann im Oktober die zweite Welle kommt, hat man das Land schon wieder geöffnet – und zögert. Mit fatalen Konsequenzen.

Allein in der Schweiz sterben bis 1919 rund 25.000 Menschen an dem Influenza-Erreger. In Deutschland sind es 426.000, weltweit 27 bis 50 Millionen – mindestens zehn Millionen mehr als im gerade zu Ende gegangenen Ersten Weltkrieg.

„An den Zahlen können wir ablesen, dass aufgrund der ersten Maßnahmen – ähnlich zur heutigen Situation – die Infektionszahlen sanken“, sagt Kaspar Staub, Evolutionsmediziner an der Universität Zürich. Doch weil neue strenge Seuchenregeln ausbleiben, trifft die zweite Welle die Menschen mit voller Wucht.

Parallelen zu Corona 2020

Staub und sein Kollege Peter Jueni von der University of Toronto haben sich den Kanton Bern für ihre Fallstudie ausgesucht, weil er groß ist, landschaftlich vielfältig und es viele historische Aufzeichnungen gibt, die sich auswerten lassen.

So konnten die Forscher erstaunliche Parallelen zur Corona-Pandemie aufspüren: Vergleicht man die Infektionsverläufe, dann legte die zweite Welle im Jahr 1918 und im Jahr 2020 beinahe in der gleichen Woche los. Der Umgang der Behörden mit der Pandemie war anfangs ähnlich: Bei der ersten Welle hart, dann zögerlich, jeder kochte sein eigenes Süppchen.

Nun gibt es klare Unterschiede zwischen Corona und der Spanischen Grippe. Sars-CoV-2 ist ein Coronavirus, das langsamer mutiert als die Influenza. Die Spanische Grippe machte keinen Unterschied zwischen Jung und Alt, während der Covid-Auslöser vor allem älteren Männern schadet, Kindern und Jugendlichen dagegen kaum. Zudem gab es gegen die Spanische Grippe keine Impfung und die Versorgungslage, auch die medizinische, war damals schlechter.

21 000 Infektionen bei den Querdenker-Demos

Dessen sind sich Staub und Jueni bewusst. Aber, formuliert Jueni es vorsichtig: „Angesichts der hohen Todesraten während der zweiten Welle und angesichts der drohenden dritten Welle mit Virus-Mutanten aus England, Südafrika und Brasilien, könnten Erfahrungen aus der Vergangenheit den Behörden und der Öffentlichkeit helfen, ihre Corona-Maßnahmen zu überdenken.“

Das gilt insbesondere für das Versammlungsverbot. In der Schweiz gab es im November 1918, kurz nachdem die zweite Welle angeflutet war, landesweite Streiks der Arbeiterschaft und größere Truppenbewegungen. Das habe die Pandemie erst richtig angefacht, haben Staub und Jueni rekonstruiert.

In Deutschland trugen im November 2020 die großen Querdenker-Demonstrationen in Leipzig und Berlin zu einer starken Verbreitung des Coronavirus bei, wie eine aktuelle Studie des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung Mannheim und der Berliner Humboldt-Universität belegt.

Die britische Mutante ist das Problem

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg in einigen Landkreisen, aus denen die Teilnehmer angereist waren, bis Weihnachten deutlich. Die Wissenschaftler schätzen, dass man ohne die Demonstrationen 16.000 bis 21.000 Corona-Infektionen hätte verhindern können. Das müssen allerdings die Gerichte auf ihre Kappe nehmen, die die Kundgebungen erlaubten.

Bei einer Frage freilich hilft auch die Schweizer Fallstudie nicht weiter: Jagt das Öffnen der Schulen die Coronazahlen in Deutschland wieder hoch, vor allem angesichts der britischen Mutante, die offenbar auch für Kinder und Jugendliche ansteckender ist? Bislang jedenfalls waren die Bildungseinrichtungen nicht die Infektionstreiber. Das bestätigen die unterdurchschnittlichen Corona-Erkrankungszahlen bei den Lehrern unter anderem in Rheinland-Pfalz und die Virenwächter-Studie des Universitätsklinikums München.

2000 Proben nahmen die Mediziner an Kitas und Grundschulen bis zum zweiten Lockdown im vergangenen Jahr. Und obwohl die Infektionen in der bayerischen Landeshauptstadt von September bis Anfang November deutlich zulegten, gab es nur zwei Sars-CoV-2-Fälle unter den Kindern. Die Wissenschaftler glauben, dass die Hygienekonzepte greifen.

Distanz und FFP2-Masken

Dass von Kindern weniger Gefahr ausging als von Erwachsenen, unterstreicht eine Computeranalyse der israelischen University of Haifa im Fachblatt „Plos“. Die Daten von über 600 Haushalten wurden im Frühjahr 2020 erhoben und jetzt ausgewertet. Jugendliche unter 20 sind demnach 43 Prozent weniger ansteckend als Über-20-Jährige, hat das Team um Itai Dattner berechnet. Außerdem sei bei Kindern ein falsch negativer PCR-Test wahrscheinlicher.

Auch eine internationale mathematische Auswertung im Fachblatt „Chaos“ kommt zu dem Schluss, dass Schulen nur einen kleinen Teil der Sozialkontakte abbilden und Schließungen wenig dazu beitragen, die älteren Bevölkerungsgruppen zu schützen.

Länder wie Frankreich, Griechenland, Spanien oder die Schweiz haben es ohne wissenschaftliche Rückendeckung einfach riskiert und sich klar für den staatlichen Bildungsauftrag entschieden: Hier waren die Schulen nach den Weihnachtsferien wieder geöffnet – trotz der britischen Mutante. Im Moment ist nicht abzusehen, ob die Klassenzimmer ihretwegen vielleicht doch noch zu Hotspots werden oder nicht. Zumindest lässt sich einiges dagegen unternehmen: Distanz, FFP2-Masken, die Kinder nicht in den Bus stecken. Schnelltests dagegen bringen nur etwas ab einer hohen Durchseuchungsrate.

Erzieherinnen und Arzthelferinnen trifft es zuerst

Das Risiko, sich anzustecken, ist dort am größten, wo man nah heran muss an die Menschen und auf viele Infizierte trifft. Das verdeutlicht ein Blick in die Krankenakten der Kassen: Die Berufsgruppen, die derzeit besonders häufig wegen Sars-CoV-2 ausfallen, sind die Mitarbeiterinnen in den Kindergärten und Arztpraxen und die Pflegekräfte.

Vor allem die medizinischen Angestellten haben in der zweiten Corona-Welle massiv aufgeholt und liegen hinter den Erzieherinnen auf Platz 2, wie Auswertungen von AOK, Barmer und BKK ergeben haben. Bei der Impfpriorität rangieren diese Beschäftigten mit sehr engem Kontakt zu Patient oder kleinem Kind aber nach wie vor unter ferner liefen. Deshalb muss man dringend über die Impfstrategie nachdenken: Wie lange uns die Pandemie in Atem hält und das öffentliche Leben lahmlegt, darüber entscheidet auch sie.

Das Wetter ist an allem schuld

Und das Wetter – genauer gesagt: Temperatur, Feuchtigkeit und Wind. Das hat eine Modellierung der University of Nikosia ergeben und damit andere Untersuchungen bestätigt. Die zyprischen Forscher berücksichtigten bei ihren Berechnungen nicht nur die Übertragungs- oder Genesungsraten der Infektion, sondern auch die Wetterdaten. Für Paris, New York und Rio de Janeiro ließ sich die zweite Welle ziemlich präzise abbilden, obwohl sie in den Städten sehr unterschiedlich verlaufen sei, heißt es im Fachblatt „Physics of Fluids“.

Zuvor hatten mehrere Arbeiten gezeigt, dass sich die Virenlast im Winter in geheizten Räumen konzentrieren kann und die Ansteckungsgefahr größer ist als im Sommer. Anders gesagt: Die Welle wird abflauen, wenn der Frühling kommt. Und wieder anziehen im Herbst. Wie stark, hängt von den Corona-Maßnahmen, den Impfungen und den Mutationen ab.