Esel wurden vor 7000 Jahren in Afrika domestiziert und schleppen heute noch in vielen Ländern schwere Lasten. Da sie immer im Schatten der Pferde standen, gibt es noch viele Lücken in der Forschung. Etliche Vorurteile werden ihnen nicht gerecht. Zum Beispiel sind sie nicht störrisch, sondern vorsichtig.

Irgendwo in den Wüsten und Halbwüsten im Nordosten Afrikas gingen Menschen und Esel vor einigen Jahrtausenden eine Beziehung zueinander ein, die in vielen Teilen der Welt bis heute anhält.