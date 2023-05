Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am 21. November kreuzt die Erde die schmale Trümmerspur eines bislang unbekannten Kometen – es lohnt sich daher, in den Abendstunden nach Sternschnuppen Ausschau zu halten. Die Stärke dieses „Alpha-Monocerotiden“ genannten Meteorstroms ist schwer vorhersagbar. In manchen Jahren fallen mehrere Hundert Sternschnuppen innerhalb einer halben Stunde. Allerdings stört in diesem Jahr der noch fast volle Mond bei der Beobachtung.

Bereits in der Abenddämmerung ist im November der Blick an den südwestlichen Horizont ratsam. Denn dort erreicht die Venus bis zum Monatsende ihren höchsten Stand. Eine Stunde