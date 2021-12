Wenn Familien wegen der aktuellen Corona-Lage Weihnachten lieber digital miteinander feiern, sollten sie für den Videochat einen Moderator oder eine Moderatorin bestimmen.

Es brauche in solchen Momenten jemanden, der Regie führt, sagt der Psychotherapeut und Buchautor Wolfgang Krüger. „Am besten jemand, der sich ein bisschen in Gesprächsführung auskennt und einfühlsam ist.“ Damit auch während der familiären Begegnung am Bildschirm etwas Weihnachtsstimmung aufkommt, sei es entscheidend, Rituale des Festes nachzubilden: „Wir ziehen uns schön an, zünden Kerzen an, haben Glühwein auf dem Tisch stehen und jene Geschenke, die man uns zugeschickt hat.“ Man könne damit beginnen, nacheinander die Pakete auszupacken.

„Der schwierigere Teil folgt danach: ein Gespräch unter allen in Gang zu bringen.“ Ein Tipp des Experten dafür: Eine Rundfrage starten, was für jeden Einzelnen Glück bedeutet. „Auch möglich: Was träumt jeder eigentlich so? Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass sich diese Frage zum Knaller entwickelt.“ Generell sollte man Themen finden, über die alle reden oder lachen können, sagt Krüger. „Ganz persönliche Themen, wie etwa Abnehmen oder Eheprobleme, müssen unbedingt ausgeklammert werden.“