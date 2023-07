Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Hoffnungen, dass Triebwagen mit Brennstoffzelle die heute im Bahnverkehr eingesetzten Dieselfahrzeuge ablösen, schwinden mehr und mehr. Im nördlichen Rheinland-Pfalz wurde ein Vorhaben wegen zu hoher Kosten abgebrochen. Das Prestigeprojekt im hessischen Taunus mit der „weltgrößten Wasserstoffzug-Flotte“ ist bisher ein Desaster.

Der für den regionalen Bahnverkehr im nördlichen Rheinland-Pfalz zuständige Zweckverband mit Sitz in Koblenz, in dem wie in seiner Schwesterorganisation in Kaiserslautern Land,