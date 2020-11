Rheinland-Pfalz ist Vorreiter bei Nachhaltigkeit im Verkehr. Aber es bleibt noch viel zu tun.

Baden-Württemberg hat von allen Bundesländern die nachhaltigste Verkehrspolitik, Rheinland-Pfalz liegt mit Platz drei ebenfalls in der Spitzengruppe. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Untersuchung mehrerer Verbände, unter anderem der Allianz pro Schiene. Schlusslicht ist Bayern. Rheinland-Pfalz überzeugte laut Studie vor allem mit einem geringen Flächenverbrauch zum Beispiel für neue Straßen und Parkplätze. Kritik übten die Studienmacher beim Thema Luftqualität: So liege die Stickstoffdioxid-Konzentration in Rheinland-Pfalz weiterhin über den meisten anderen Ländern, auch die Feinstaubkonzentration nehme nur langsam ab. Richtig gut läuft es nirgends bei der Verkehrswende, so das Fazit der Verbände.