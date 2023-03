Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Frankfurter Industriepark Höchst ist in dieser Woche mit dem Bau einer Tankstelle begonnen worden, an der Schienenfahrzeuge mit Wasserstoff betankt werden können.

Der Wasserstoff fällt in dem gigantischen Chemie-Komplex am Main in großen Mengen an, wird bislang aber kaum für den Betrieb von lokal emissionsfreien Brennstoffzellen in Fahrzeugen genutzt.