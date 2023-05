Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Noch nie haben in Rheinland-Pfalz wegen psychischer Erkrankungen so viele Beschäftigte am Arbeitsplatz gefehlt wie im Corona-Jahr 2020. Das zeigt eine Studie der Krankenkasse Barmer. Zwei Landkreise mit den bundesweit höchsten Fehlzeiten wegen psychischer Leiden liegen demnach in der Pfalz.

„Der Corona-Alltag hat viele Beschäftigte körperlich und seelisch an ihre Grenzen gebracht“, sagt Dunja Kleis, Landesgeschäftsführerin der Barmer in Rheinland-Pfalz und im