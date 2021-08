„Samsung-Republik“: Die Industriebosse haben das Sagen in Südkorea und familiengeführte Konzerne dominieren die Wirtschaft.

Die Konzerngruppe Samsung ist das mit Abstand größte Industrie-Konglomerat Südkoreas. Familienunternehmen sind die heimlichen Machthaber in dem ostasiatischen Technologie-Staat. Die jährlichen Samsung-Umsätze von ziemlich stabil rund 260 Milliarden Dollar (221,25 Mrd Euro) entsprechen knapp einem Fünftel des südkoreanischen Bruttoinlandsprodukts (BIP). Immer wieder aber wird im Land gestöhnt, Samsung missbrauche seine wirtschaftliche Kraft zu politischer Macht. Südkoreaner nennen ihr Land oft zynisch „Samsung-Republik.“

Jeder im Land konsumiert Samsung-Produkte

Wohl jeder Südkoreaner ist Konsument der Produkte und Dienstleistungen von Samsung: ob in Form eines Smartphones oder Flachbildschirms, als Bewohner einer von Samsung gebauten Wohnung oder in einem Samsung-Krankenhaus. Seit Kurzem ist Samsung auch in der Hochkultur die Nummer eins im Land. Im Frühjahr verkündete die Familie Lee, dass die 23.000 Werke umfassende Kunstsammlung des im Oktober 2020 verstorbenen, jahrzehntelangen Samsung-Chefs Lee Kun-hee gespendet werde. Nun können die Koreaner die Picassos, Chagalls und koreanischen Nationalschätze, die der einstige Konzernchef besaß, in Museen bewundern.

Inmitten der Pandemie spendeten die Witwe sowie deren drei Kinder, von denen der derzeit wegen Korruption inhaftierte Lee Jae-yong der älteste und damit der Samsung-Erbe ist, zudem eine Billion Won (rund 750 Millionen Euro) für das Gesundheitssystem. All das weiß die Öffentlichkeit deshalb sehr genau, weil die Regierung und mehrere große Medienhäuser ausführlich darüber berichtet und dafür gedankt haben. Gelobt wurde zuletzt außerdem, dass die Lees nicht versucht hätten, den im internationalen Vergleich hohen Erbschaftssteuersatz von bis zu 60 Prozent zu umgehen, womit dem Staat nach dem Tod von Lee Kun-hee rund 9 Milliarden Euro ins Haus stehen.

Steuervermeidungsstrategien und Steuerhinterziehung

Es ist die ungewohnte Generosität einer Familie, die ihren Reichtum unter anderem konsequenten Steuervermeidungsstrategien und auch der Steuerhinterziehung zu verdanken hat. So ist in Südkorea über die vergangenen Monate immer wieder diskutiert worden, wie dankbar man für die beanstandungslosen Steuerzahlungen und Gaben wirklich sein sollte. Und ob die Sache vielleicht einen Haken hat nämlich, dass sich die Familie die Freiheit des 53-jährigen Lee Jae-yong erkaufen wollte. Bei Samsung wird das selbstredend verneint. Aber in wohl keinem Industriestaat der Welt wiegt der Einfluss von Großunternehmen so schwer wie in Südkorea. Die 64 größten Chaebols, wie die familiengeführten Multikonzerne genannt werden, kommen auf Umsätze in Höhe von 84 Prozent der koreanischen Volkswirtschaft. Sie stehen aber für kaum 10 Prozent der Jobs im Land. Im Frühjahr schrieben die Vorsitzenden der fünf größten Industrieverbände einen Brief an den Präsidenten mit Bitte um Begnadigung von Lee Jae-yong. Schließlich gehe Korea derzeit durch besonders schwierige Zeiten. Damit das Land gestärkt aus der Pandemie hervorgehen könne, brauche es die volle Handlungsfähigkeit Lees.

Fragt man Experten, die weder der Regierung noch Samsung nahestehen, erntet man Kopfschütteln. „Das ist alles lächerlich“, sagt Park Sang-in, Wirtschaftsprofessor der angesehenen Seoul National University. Schließlich sei Lee im Gefängnis regelmäßig von seinen Anwälten besucht worden. „Das zeigt doch, dass er seine Aufgaben auch so wahrnehmen kann.“ Wobei Park nicht glaubt, dass Samsung Lee wirklich braucht. „Den Plan, in den USA eine Chipfabrik zu bauen, hat Samsung getroffen, obwohl Lee im Gefängnis sitzt.“

Samsung als größter Player in der Hochkultur

Will die Familie den Erben freikaufen?

