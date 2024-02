Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Deutschland hat vorgelegt, nun zieht Australien nach: Auch in Down Under müssen Arbeitnehmer im Feierabend keine beruflichen Anrufe mehr annehmen. Während die Regierung das neue Gesetz feiert, warnt die Opposition, dass das Land damit bald nicht mehr wettbewerbsfähig sein wird.

Australierinnen und Australier arbeiten hart, doch den Besuch am Strand vor oder nach der Arbeit wollen sich viele nicht nehmen lassen. Obwohl die meisten auch jetzt schon nicht erreichbar sein dürften,