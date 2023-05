Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Großbritannien wird deutlich, dass ein Mangel an Lastwagenfahrern schnell zu einem gesamtgesellschaftlichen Problem werden kann. Ob uns in Deutschland dasselbe droht, weiß Stefan Iskan, Professor für Logistik in Ludwigshafen.

Herr Iskan, in Großbritannien stehen Kunden vor leeren Supermarktregalen. Menschen kommen nicht mehr zur Arbeit, weil der Sprit fehlt. Seit Anfang der Woche ist die Armee im Einsatz. Wie konnte es so weit kommen?

Die