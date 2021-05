„Krisendestillation“ erstmals auch im Elsass: Winzer leeren ihre Weinlager, aus Rebensaft wird Industriealkohol. Und im Nordelsass bangen Alstom-Mitarbeiter um die Zukunft des Werks in Reichshoffen, wo auch Regionalzüge gebaut werden, die in die Pfalz fahren.

Ein Teil der noch in Kellern lagernden Weine wird im Elsass derzeit zu Alkohol destilliert. 78 Cent pro Liter erhalten die Betriebe als Entgelt vom Staat. Umstritten ist, ob die Auswirkungen der aktuellen Krise damit einzudämmen sind.

Von „Krisendestillation“ ist in Frankreich die Rede. Überschüssige Weinmengen zu Industriealkohol verbrennen – darauf hat man in französischen Anbaugebieten, die mehr auf Masse setzen als das Elsass, schon früher zurückgegriffen, um ein Überangebot zu regulieren und einen Preisverfall zu verhindern. Doch Corona hat die Vorzeichen verändert. Zum ersten Mal lassen auch elsässische Winzer Wein in Alkohol umwandeln. Zuvor musste der französische Staat die „Distillation de crise“ bei den europäischen Behörden beantragen. „Letztlich wurden jedoch nur etwa die Hälfte der französischen Anfragen genehmigt“, sagt Gilles Neusch, Geschäftsführer des elsässischen Weinverbandes CIVA.

Anfang Juni war der CIVA noch von bis zu 100.000 Litern im Elsass ausgegangen, die als Bioethanol oder Desinfektionsmittel hätten enden können. Stand Mitte Juli werden es 40.000 Hektoliter sein, die in der Distillerie Romann in Sigolsheim, der einzigen, die für solche Mengen im Elsass gerüstet ist, für die Alkoholdestillation abgeliefert werden. Bei zwei Millionen Hektoliter Wein liegt die genehmigte Menge für Frankreich insgesamt.

Namen von Betroffenen will Neusch nicht nennen. Auch eine Umfrage bei zufällig ausgewählten Betrieben endet ergebnislos. Das Verfahren sei für alle offen gewesen, betont Neusch. Fest steht: Großbetriebe hätten meist größere Lagerkapazitäten. Bei kleineren bis mittleren sei der Druck womöglich größer. „Wir haben in der Regel kein Problem, unsere Produktion zu verkaufen“, bestätigt etwa Vanessa Kleiber, Marketing-Chefin des unter dem Namen Bestheim firmierenden Zusammenschlusses mehrerer Genossenschaften, unter anderem aus Bennwihr und Westhalten. Weil die Produktionskosten zwei bis dreimal so hoch liegen wie das Entgelt, ist die Destillation auch nur ein Notbehelf. Andere Staatshilfen speziell für den Weinbau hat es bislang allerdings nicht gegeben.

Währen der Ausgangssperre in Frankreich zwischen März und Mai waren Weine zwar in Supermärkten verkauft worden. Restaurants und Bars, für viele eine wichtige Einnahmequelle, haben jedoch erst im Juni wiedereröffnet. „Bei Weinproben und Gruppenbesuchen herrscht derzeit noch Flaute“, beklagt Martine Becker, die den Familienbetrieb in Zellenberg managt. Weinmessen fänden vorerst gar nicht statt. „Wird Wein zu billig verkauft“, gibt sie zu bedenken, „denkt der Verbraucher gleich, dass die Qualität nicht stimmt.“

Becker und ihr Bruder Philippe, der sich um die Reben und die Weinherstellung kümmert, haben sich gegen eine Destillation entschieden. „Drei Monate lang haben wir zwar praktisch nichts verkauft und erwarten dieses Jahr noch dazu eine gute Ernte“, gibt Philippe Becker zu bedenken. 78 Cent pro Liter, das sei aber praktisch nichts, vor allem, wenn wie bei seinem Biobetrieb viel Handarbeit im Spiel sei. Mit Sorge blickt er deshalb auch auf die Tourismusentwicklung, diesen Sommer und Herbst, aber auch auf das Jahresende. Denn keiner weiß, unter welchen Bedingungen Weihnachtsmärkte stattfinden können.

Es bleibt also kompliziert. Die neue Ernte wird, so die Schätzung des elsässischen Winzerverbandes AVA, bei 1,1 Millionen Hektoliter liegen und damit über dem Durchschnitt. Gleichzeitig ist der Verkauf elsässischer Weine 2020 im Vergleich zum Vorjahr um ein Fünftel eingebrochen. Als wichtige Maßnahme neben der „Krisendestillation“ hält AVA-Präsident Jérôme Bauer eine Begrenzung des Ertrags für notwendig, und zwar von zuletzt 80 Hektoliter auf in diesem Jahr 60 Hektolitern pro Hektar. Eine Einigung zur Ertragsbegrenzung steht aus, Bauer konnte sich in der Vollversammlung der elsässischen Winzer nicht durchsetzen. Die akzeptierte Menge (70 Hektoliter/Hektar) lehnte jedoch das französische Institut für Qualitätskontrolle ab. Im August soll weiter beraten werden.

*

Für die 780 Mitarbeiter am Alstom-Standort im nordelsässischen Reichshoffen war es ein Schock: Anfang Juli kündigte der französische Bahnhersteller an, sein Werk dort verkaufen zu wollen. Der Konzern will damit Zugeständnisse an die EU-Kommission machen, um die Transportsparte des kanadischen Zugherstellers Bombardier übernehmen zu können. Den EU-Kartellwächtern ist vor allem die so entstehende Marktmacht von Alstom und Bombardier in der Signaltechnik, bei Hochgeschwindigkeits-, Intercity- und Regionalzügen ein Dorn im Auge. Alstom und Bombardier zusammen würden zum weltweit zweitgrößten Hersteller hinter dem chinesischen Konzern CRRC werden.

Die Verkaufsabsichten des Alstom-Werkes Reichshoffen löst im Elsass bei Gewerkschaften wie Regionalpolitikern große Sorge aus. Nach Gewerkschaftsangaben ist der Standort Reichshoffen leichter als andere Alstom-Werke zu verkaufen, weil im Elsass nur ein Produkt hergestellt wird: der für den französischen Markt bestimmte Regionalzug Regiolis. „Alle anderen Stätten zeichnen sich durch Produktdifferenzierung aus“, sagt Betriebsrat Daniel Dreger. Bestürzung auch bei Hubert Walter, dem Bürgermeister von Reichshoffen. Er könne nicht verstehen, warum ein Werk zur Disposition stehe, das an innovativen Projekten für den öffentlichen Nahverkehr der Zukunft arbeite. Dazu gehöre etwa die Weiterentwicklung des Alstom-Triebwagen Regiolis zu einem Fahrzeug, das auch in Deutschland fahren kann. „Entsprechende Übereinkünfte sind schon unterzeichnet“, betont Walter. Werner Schreiner, Beauftragter für grenzüberschreitende Beziehungen des Landes Rheinland-Pfalz, teilte aus laufenden Gesprächen mit, dass die Region Grand Est die Lieferung der Fahrzeuge zugesagt habe. Sie sollen auf den zukünftigen grenzüberschreitenden Verbindungen zum Einsatz kommen.