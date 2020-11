Die Ende Juli bekanntgewordene Absicht der Mitsubishi-Zentrale in Japan, die Vermarktung neuer Pkw-Modelle in Europa und damit in Deutschland „einzufrieren“, ist offenkundig teilweise „Tauwetter“ gewichen.

Mitsubishi Motors Deutschland, vertreten durch die MMD Automobile GmbH im hessischen Friedberg, teilte jetzt jedenfalls mit, dass der neue Eclipse Cross Plug-in-Hybrid Anfang 2021 zu den Händlern in Deutschland kommen werde. Dabei handelt es sich um ein SUV mit Coupé-Charakter und einer Kombination aus Verbrennungs- und Elektromotor. Die Batterie kann durch Einstöpseln an der Steckdose aufgeladen werden. Der Eclipse Cross wurde 2018 in Deutschland eingeführt und seitdem über 27.000 Mal verkauft. Nun kommt die Plug-in-Version mit neuer Front- und Heckpartie und weiteren Aktualisierungen.

Kolja Rebstock, Geschäftsführer von Mitsubishi Motors Deutschland, zeigte sich gegenüber Medienvertretern erleichtert, dass es ihm gelungen ist, die Zentrale in Japan von der Wichtigkeit des deutschen Marktes und der Vermarktung auch neuer Modelle zu überzeugen. Die Japaner sind seit 40 Jahren hierzulande vertreten und haben seitdem etwa 1,7 Millionen Fahrzeuge abgesetzt. Aktuell sind rund 500.000 Mitsubishi-Modelle in Deutschland zugelassen.

Rebstock zufolge ist Deutschland für Mitsubishi der siebtwichtigste Markt weltweit. Und jedes dritte in Europa abgesetzte Fahrzeug des japanischen Herstellers gehe nach Deutschland.

Dass die Japaner zunächst nur noch den Verkauf bestehender Modelle sowie den Werkstatt- und Zubehör-Service aufrechterhalten wollten, hängt nicht zuletzt mit den verschlechterten Verkaufserwartungen durch die Corona-Krise sowie auch mit den immer schärfer werdenden Emissionsvorgaben in Europa zusammen. Nun geht es zumindest in Deutschland aber mit dem einen neuen Modell weiter – Fortsetzung offen.

Nach den weiteren Angaben von Geschäftsführer Rebstock erwartet man bei Mitsubishi in Deutschland nach sechs Wachstumsjahren in Folge in diesem Jahr krisenbedingt einen vergleichsweise moderaten Absatzrückgang. 2019 waren 54.033 Fahrzeuge in Deutschland verkauft worden. Absatzspitzenreiter ist der Kleinwagen Space Star. Vom SUV-Modell Outlander werden inzwischen rund 85 Prozent als Plug-in-Hybride ausgeliefert, so Rebstock.