Seit 1. Dezember gelten neue verbraucherfreundliche Regeln für Internet- und Telefonverträge. Die Kunden bekommen mehr Rechte vor allem bei Internetgeschwindigkeit, Vertragslaufzeit, Transparenz und Entstörung. Das kann sich in barer Münze auszahlen.

Mein Internet ist zu langsam, was kann ich jetzt tun?

Stellt der Provider die vertraglich zugesagte Bandbreite nicht bereit, besteht das Recht auf Preisminderung. Der Verbraucher muss also weniger bezahlen. Alternativ kann er den Vertrag auch außerordentlich kündigen. „Die Rechtsprechung der vergangenen Jahre wurde in das Gesetz übernommen, die Haushalte haben dadurch eine bessere Handhabe gegen die Anbieter“, sagt Oliver Buttler, Abteilungsleiter Telekommunikation der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.

Um wie viel kann ich den Preis mindern?



Der