Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die allgemeine Teuerung in Deutschland ist derzeit so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Friedrich Heinemann, Finanzwirtschaftler am Mannheimer Wirtschaftsforschungsinstitut ZEW, erläutert, ob sich die Preissteigerung noch beschleunigt, welche Folgen das hätte und wie die Europäische Zentralbank darauf reagiert.

Mit 4,1 Prozent im September erleben wir gerade eine Inflationsrate in Deutschland, wie wir sie seit 28 Jahre nicht gesehen haben. Auch im Euro-Raum erreicht die Teuerung mit 3,4 Prozent den höchsten Stand seit 2008. Könnte sich die allgemeine Preissteigerung noch weiter beschleunigen?

Ja, bis zum Jahresende ist mit einer weiter steigenden Inflationsrate zu rechnen. Wir könnten sogar eine Fünf vor dem Komma sehen. Das ist alleine schon an den zweistellig steigenden Großhandels- und Importpreisen ablesbar. Unternehmen erleben derzeit auf der Einkaufsseite einen immensen Kostendruck, den müssen sie zum Teil an die Verbraucher weitergeben. Es gibt noch dazu einen statistischen Effekt. Vor einem Jahr waren die Preise wegen der vorübergehend geringeren Mehrwertsteuer und extrem niedriger Ölpreise sogar rückläufig. In der Optik des Vorjahresvergleichs lässt das die Inflation zusätzlich steigen.

Was bedeutet das für die Verbraucher?

Über die letzten Jahre ist die Kaufkraft der Löhne in Deutschland kräftig gestiegen, in diesem Jahr gibt es hier nun erstmalig seit Langem einen Rückschlag. Allerdings haben die Verbraucher in Deutschland aus den Lockdowns sehr hohe Geld-Reserven auf den Konten. Insofern wird die aktuell sehr hohe Inflation die Konsumbegeisterung kaum schmälern, wenn sie ein vorübergehender Ausrutscher bleibt.

Geben denn diese hohen Inflationsraten keinen Grund zur Besorgnis?