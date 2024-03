Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Viele Deutsche verbringen ihren Urlaub gerne auf Schiffen. Insgesamt wurde im Touristik-Jahr 2022/23 für längere Reisen so viel Geld ausgegeben wie noch nie.

So kann man sich irren. In der Pandemie lag das Geschäft mit Kreuzfahrten am Boden und Experten meinten, es werde lange dauern, bis frühere Rekordjahre wieder erreicht werden. Doch die Branche hat