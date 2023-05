Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Nordfrankreich ist das Schwesterwerk der künftigen Batteriezellfertigung in Kaiserslautern eingeweiht worden. Das gemeinsame europäische Großprojekt soll ein Meilenstein sein auf dem Weg zum klimafreundlichen Autofahren.

Ab dem Jahr 2025 sollen in Kaiserslautern Batteriezellen gefertigt werden. Die Automotive Cells Company (ACC) beginnt in der Pfalz nach dem Rückbau früherer Opel-Hallen in den kommenden Wochen