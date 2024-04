Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In den 60er Jahren verdingten sich Hunderttausende Griechen in Westeuropa, weil es in der Heimat keine Beschäftigung gab. Jetzt erlebt das südeuropäische Land sein eigenes Wirtschaftswunder – und sucht im Ausland nach Arbeitskräften.

Griechenlands Reisebranche erwartet 2024 einen neuen Rekord. Die Buchungen liegen zehn Prozent über dem Vorjahresniveau. Aber wer soll den Gästen die Betten machen, wer das Essen servieren?