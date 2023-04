Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die EU will den Umgang mit genmanipulierten Pflanzen neu regeln. Das Thema ist komplex und die Auseinandersetzung entsprechend emotional.

Die Vorstellung klingt verlockend: Wenn es in Europa immer wärmer und trockener wird, könnten Nutzpflanzen wie Mais oder Weizen im Labor genetisch so verändert werden, dass sie besser an die neuen