Der Weinheimer Technologiekonzern Freudenberg, der in Kaiserslautern einen Standort mit rund 600 Mitarbeitern unterhält, hat in den USA eine neue globale Hauptverwaltung für den Geschäftsbereich Medical eröffnet.

Freudenberg investierte rund 3 Millionen Dollar in den Neubau in Beverly/Massachusetts, der auch medizinische Fertigungsbetriebe umfasst. Die Anzahl der Mitarbeiter liegt bei 50, soll aber steigen, so eine Sprecherin. Im „Boston Life-Science-Cluster“ werden Geräte und Komponenten aus Silikonen und Kunststoffen für Anwendungen im und am menschlichen Körper hergestellt. Bisheriger Hauptsitz war in Gloucester/Massachusetts. Die Europa-Zentrale von Freudenberg Medical ist in Kaiserslautern.