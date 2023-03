Eine Frage bekommt man als Fahrer oder als Fahrerin des Mustang Mach-E öfter zu hören: Was ist das denn für ein Auto? Denn der Elektro-Ford macht es anderen Verkehrsteilnehmern nicht leicht, sofort verstanden zu werden. Das liegt zum einen daran, dass sich die blaue Ford-Pflaume nirgends finden lässt. Andererseits werden die Mustang-Embleme an Bug und Heck von Passanten leicht als Ferrari-Pferdchen fehlinterpretiert.

Das E-Auto scheint also ziemlich weit entfernt zu sein vom originalen Mustang, jener aktualisierten Neuauflage des automobilen Klassikers. Die wenigen Designanleihen – beispielsweise die Form der Fronthaube und die Gestaltung der Rückleuchten – reichen für den gedanklichen Brückenschlag offensichtlich nicht aus. Das ist aber nicht weiter schlimm, wenn man gerne mit autoaffinen Menschen ins Gespräch kommt. Man fühlt man sich mit dem Ford Mustang Mach E beinahe wie ein Kundenberater, der stets die passenden Fakten des Autos parat haben sollte. Kaum eine Ladepause verging beim Test, ohne dass Fahrer von ebenfalls eingestöpselten Taycans, Teslas oder E-Trons neugierige Fragen zu Ladegeschwindigkeit oder Reichweite stellten.

Auftritt

Weil das V8-Grummeln des Ponycars fehlt, kommt der Mustang Mach-E geradezu zurückhaltend um die Ecke gestromert. Einen gewissen Anspruch auf Ästhetik unterstreichen neben dem dunklen Kontrastdach auch die weggelassenen Türgriffe an den Flanken: Die Türschlösser öffnen sich elektrisch bei Betätigung einer runden Druckfläche. Anstelle des Funkschlüssels kann auch eine Smartphone-App genutzt oder ein siebenstelliger Code über ein Tastenfeld an der Dachsäule eingetippt werden. In den USA ist das üblich, hierzulande eher exotisch.

Innenraum

Im Inneren ist genug Platz für einen Familienausflug samt Gepäck und Kinderwagen. Die bei Elektroautos ansonsten meist im Kofferraum herumrutschenden Ladekabel können im vorderen Fach unter der Haube verstaut werden.

Im fast schalterlosen Cockpit verstecken sich einige Funktionen und Einstellungen derart gekonnt in diverse Untermenüs, dass sie sich nur mit vorheriger Übung finden lassen. Als Multimedia-Schaltzentrale fungiert ein großer Hochkant-Bildschirm, der verlässlich auf Fingerberührungen reagiert.

Antrieb

Dieser Mustang hat Heckantrieb und zwar in Form einer E-Maschine auf der Hinterachse, die bis zu 294 PS/216 kW leistet. Der größere der beiden für das Auto wählbaren Akkus bietet eine nutzbare Kapazität von 91 Kilowattstunden (kWh). Um diese große Strommenge möglichst schnell wieder nachzuladen, beherrscht der Mustang Mach-E Schnellladen bis zu 150 kW Ladeleistung. An einer Ionity-Säule waren es während unserer Testfahrten sogar kurzzeitig 153,7 kW. Von 10 auf 80 Prozent lädt der Wagen dann in rund 38 Minuten.

Und die Reichweite? Im Alltag zeigt der Bordcomputer bei randvollem Akku einen Radius von etwas mehr als 500 Kilometern an, laut technischem Datenblatt sind es im WLTP-Zyklus sogar 610 Kilometer. Auf längeren Autobahnetappen mit Tempo 120 entpuppte sich der elektrische Mustang als komfortable Reisekutsche mit verlässlich arbeitenden Assistenzsystemen und erfreulich niedrigen Windgeräuschen. Für Freunde beziehungsweise Nutzer kompakter Wohnwagen wichtig: Die Anhängelast hat Ford per Software-Update von 750 auf jetzt 1000 Kilogramm erhöht.

PLUS UND MINUS

Geräumig; langstreckentauglich; leise. – Teils umständliche Menüführung; gewöhnungsbedürftige Türgriffe hinten.

Autogramm

Ford Mustang Mach-E 91 kWh 2WD

Typ: Elektro-SUV; Preis: 62.950 Euro; Länge: 4,71 m; Breite: 1,88 m; Höhe: 1,62 m; Radstand: 2,98 m; Leergewicht: 2160 kg; Zuladung: 445 kg; Kofferraum: 402 bis 1420 Liter; Sitze: fünf; Antrieb: Elektromotor; Leistung: 294 PS/216 kW; Drehmoment: 430 Nm; Spitze: 180 km/h; 0 auf 100 km/h: 7,0 Sekunden; Batterietyp: Lithium-Ionen-Akku; Batteriekapazität: 88 Kilowattstunden (kWh); Reichweite (WLTP): 610 Kilometer; Stromverbrauch (WLTP): 16,5 kWh/100 Kilometer, entsprechen CO2 (deutscher Strommix 2020): 60 g/km.